У Зеленского отреагировали на снос памятника Жукову в Харькове

3 июня, 2019, 19:47

Ситуация в Харькове вокруг памятника советскому маршалу Жукову является примером непродуманной гуманитарной политики

Об этом написала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в Facebook.

"Закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" закладывает правовую коллизию. Он требует переименований и сноса памятников советским деятелям, но одновременно делает исключения для случаев, когда такие исторические памятки связаны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов с территории Украины. (Пункты д) и е) части 4 статьи 1 Закона). Следовательно, закон не требует сноса памятника. Но правовая коллизия, связанная с ним - так же как с переименованием проспекта - присутствует. Тем более, при отсутствии общественного консенсуса по этому вопросу в городе Харькове", - написала она.

По словам Мендель, президент считает, что решение подобных коллизий в рамках закона является делом исключительно территориальной громады города.

"Что предполагает проведение общественных консультаций и слушаний и достижение оптимального решения, которое бы удовлетворило все заинтересованные стороны. Городской голова, как лидер территориальной громады, должен быть арбитром в этом противостоянии и организовать процесс поиска оптимального решения, а не становиться на чью-либо сторону. Реакцию на ситуацию со стороны МИД РФ президент считает очередным вмешательством во внутренние дела суверенного государства и предостерегает российскую сторону от повторения подобных шагов", - написала она.

Мендель подчеркнула, что президент призывает городскую власть Харькова провести широкое обсуждение ситуации в территориальной громаде. Он также призывает национальную полицию и прокуратуру дать правовую оценку событиям, произошедшим 2 июня.