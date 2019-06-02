Известный экс-"регионал" пообещал восстановить бюст Жукова в Харькове

2 июня, 2019, 14:57

Выступая в воскресенье, 2 июня 2019 года, во время съезда новой политической партии "Доверяй делам", городской голова Харькова Геннадий Кернес отметил, что посоветовался относительно восстановления памятника с народным депутатом Виталием Хомутынником

Об этом передает МедиаПорт.

"Я посоветовался с Хомутынником, и он говорил, что за счет фонда "Возрождение" (фонд партии "Возрождение" - ред.) возобновит памятник в ближайшее время", - заявил Кернес.

Участники съезда отреагировали на его слова аплодисментами.

Проукраинские силы Харькова снесли установленный в честь Жукова бюст за полчаса до начала работы съезда партии "Доверяй делам".