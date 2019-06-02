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Espreso.tvОбществоИзвестный экс-"регионал" пообещал восстановить бюст Жукова в Харькове

Известный экс-"регионал" пообещал восстановить бюст Жукова в Харькове

Выступая в воскресенье, 2 июня 2019 года, во время съезда новой политической партии "Доверяй делам", городской голова Харькова Геннадий Кернес отметил, что посоветовался относительно восстановления памятника с народным депутатом Виталием Хомутынником

Об этом передает МедиаПорт.

"Я посоветовался с Хомутынником, и он говорил, что за счет фонда "Возрождение" (фонд партии "Возрождение" - ред.) возобновит памятник в ближайшее время", - заявил Кернес.

Участники съезда отреагировали на его слова аплодисментами.

Проукраинские силы Харькова снесли установленный в честь Жукова бюст за полчаса до начала работы съезда партии "Доверяй делам".

  • Хомутынник представляет в Верховной Раде округ №171, на территории которого стоял монумент.
  • Политик является одним из самых богатых украинцев.
  • Ранее он входил в состав ПР и был близок к Ринату Ахметову.
  • Сейчас журналисты и политологи связывают его с именем Игоря Коломойского.
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