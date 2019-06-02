В Харькове снесли памятник Жукову

2 июня, 2019, 14:29

Бюст в честь сталинского маршала Георгия Жукова проукраинские силы Харькова демонтировали за полчаса до начала съезда новой партии Геннадия Кернеса под названием "Доверяй делам"

Подробности рассказывает местное издание Kharkiv Today .

Около 13:30 в воскресенье, 2 июня 2019 года, на проспекте Григоренко часть активистов отделилась от основной группы у Дворца спорта, где происходит пикетирование учредительного съезда политической партии с главе с бывшими "регионалами" Кернесом и Трухановым.

Несколько десятков человек, среди которых - представители "Национального корпуса", "Правого сектора", "Фрайкора" - пытались зацепить трос за бюст. Возле памятника была в спецамуниции рота полиции.

"Харьков-1", не позорьте шеврон! ", - кричали им активисты.

Затем от Дворца спорта полиции пришло подкрепление, после чего был распылен слезоточивый газ. Но это не остановило активистов, они не прекратили попыток демонтажа. Появивлись ступеньки, чтобы зацепить трос за генеральский фуражку Жукова.

За несколько минут бюст был сброшен с постамента. Полиция уже держалась в стороне.

"Теперь нет никаких оснований вернуть проспекту Петра Григоренко название" Проспект Маршала Жукова ", - сказали после этого активисты.

На постамент установили украинский флаг. Кроме того, присутствующие занялись устранением бронзовой надписи.

"Украина превыше всего!", - скандируют собравшиеся там харьковчане.