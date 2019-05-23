Украинский боксер хочет драться с легендарным Пакьяо
Об этом Иван Редкач заявил канала Id Mentor в YouTube.
По словам украинца, который выступает в полусреднем весе (до 63,5 кг), в случае победы над бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Девоном Александером из США он может выйти на большие поединки и даже встретиться со знаменитым филиппинцем Мэнни Пакьяо.
"Если я выиграю, а я постараюсь сделать это, тогда, возможно, могу встретиться с Пакьяо, могу встретиться со Спенсом, с Портером. Для меня откроются большие двери, это большие бои, большие гонорары. И, конечно же, титульные поединки ", - сказал Редкач.
Встреча Редкач - Александер состоится 1 июня в Сан-Хасинто (США).
В активе 32-летнего Редкача 27 боев, 22 победы, 4 поражения и 1 ничья. 40-летний Пакьяо единственный в истории боксер, который стал чемпионом мир в восьми весовых категориях.
- 16 апреля было объявлено, что Иван Редкач следующий бой проведет против экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Девона Александера .
- 17 февраля Иван Редкач одержал убедительную победу над 37-летним американцем Тайроном Харрисом.
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