Украинский боксер хочет драться с легендарным Пакьяо

23 мая, 2019, 12:55

Украинский боксер Иван Редкач заявил, что может встретиться со знаменитым филиппинцем Мэнни Пакьяо

Об этом Иван Редкач заявил канала Id Mentor в YouTube.

По словам украинца, который выступает в полусреднем весе (до 63,5 кг), в случае победы над бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Девоном Александером из США он может выйти на большие поединки и даже встретиться со знаменитым филиппинцем Мэнни Пакьяо.

"Если я выиграю, а я постараюсь сделать это, тогда, возможно, могу встретиться с Пакьяо, могу встретиться со Спенсом, с Портером. Для меня откроются большие двери, это большие бои, большие гонорары. И, конечно же, титульные поединки ", - сказал Редкач.

Встреча Редкач - Александер состоится 1 июня в Сан-Хасинто (США).

В активе 32-летнего Редкача 27 боев, 22 победы, 4 поражения и 1 ничья. 40-летний Пакьяо единственный в истории боксер, который стал чемпионом мир в восьми весовых категориях.