Супрун рассказала, останется ли в Украине в случае отставки
Об этом Супрун заявила в интервью журналу "НВ".
По словам Супрун, она планирует оставаться и работать в Украине, даже если после парламентских выборов не останется на своем посту и будет способствовать дальнейшим трансформациям в медицинской сфере.
"Я гражданка Украины. Я остаюсь в Украине и буду дальше работать здесь. И надеюсь, что смогу в любой способ дальше помогать, чтобы эта трансформация происходила", - заявила Супрун.
И.о. министра добавила, что уже является частью украинской политики, поскольку исполняет обязанности министра.
"Посмотрим, как будет дальше. Потому что я бы хотела быть на том месте, где будет помогать развивать не только здравоохранение, но и любые дела в пользу Украины", - сказала Супрун.
- 31 мая Ульяна Супрун уже заявляла, что остается в Украине и будет в дальнейшем бороться за то, чтобы медицинская реформа завершилась.
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