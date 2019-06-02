Супрун рассказала, останется ли в Украине в случае отставки

2 июня, 2019, 15:55

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что в случае отставки не планирует покидать Украину

Об этом Супрун заявила в интервью журналу "НВ".

По словам Супрун, она планирует оставаться и работать в Украине, даже если после парламентских выборов не останется на своем посту и будет способствовать дальнейшим трансформациям в медицинской сфере.

"Я гражданка Украины. Я остаюсь в Украине и буду дальше работать здесь. И надеюсь, что смогу в любой способ дальше помогать, чтобы эта трансформация происходила", - заявила Супрун.

И.о. министра добавила, что уже является частью украинской политики, поскольку исполняет обязанности министра.

"Посмотрим, как будет дальше. Потому что я бы хотела быть на том месте, где будет помогать развивать не только здравоохранение, но и любые дела в пользу Украины", - сказала Супрун.