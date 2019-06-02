Супрун объяснила, почему кальяны опаснее сигарет
Об этом Ульяна Супрун написала в facebook.
"Кальяны опаснее, чем принято считать. И даже более опасны сигарет. Час курения кальяна наносит вред организму, как 100 выкуренных сигарет. Ведь во время курения одной сигареты курильщик вдыхает 0,6 литра дыма, в то время как курильщик кальяна за один сеанс курения кальяна вдыхает 74,1 литра дыма ", - написала Супрун.
Она подчеркнула, что кальян не является безопасной альтернативой сигаретам. По ее словам, дым кальяна содержит канцерогенные вещества, тяжелые металлы, угарный газ и другие опасные соединения, в том числе присущи дыма сигарет.
"Дым кальянов содержит токсичные вещества, которые также могут вызывать рак легких и другие виды рака, сердечно-сосудистые и респираторные заболевания", - отметила Супрун.
Кроме того, она отметила, что дети, рожденные у женщин, которые во время беременности часто курили кальян, имеют более высокий риск развития респираторных заболеваний.
- 31 мая Ульяна Супрун посоветовала, как бросить курить .