Супрун объяснила, почему кальяны опаснее сигарет

2 июня, 2019, 22:58

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун предостерегла, что час курения кальяна наносит вред организму, соизмеримый со 100 выкуренными сигаретами

Об этом Ульяна Супрун написала в facebook.

"Кальяны опаснее, чем принято считать. И даже более опасны сигарет. Час курения кальяна наносит вред организму, как 100 выкуренных сигарет. Ведь во время курения одной сигареты курильщик вдыхает 0,6 литра дыма, в то время как курильщик кальяна за один сеанс курения кальяна вдыхает 74,1 литра дыма ", - написала Супрун.

Она подчеркнула, что кальян не является безопасной альтернативой сигаретам. По ее словам, дым кальяна содержит канцерогенные вещества, тяжелые металлы, угарный газ и другие опасные соединения, в том числе присущи дыма сигарет.

"Дым кальянов содержит токсичные вещества, которые также могут вызывать рак легких и другие виды рака, сердечно-сосудистые и респираторные заболевания", - отметила Супрун.

Кроме того, она отметила, что дети, рожденные у женщин, которые во время беременности часто курили кальян, имеют более высокий риск развития респираторных заболеваний.