Новые привычки, терапия и сдерживание: Супрун посоветовала, как бросить курить

31 мая, 2019, 13:02

Бросить курить может каждый, независимо от возраста и опыта

Об этом руководительница МЗ Ульяна Супрун сообщила в Facebook.

Есть разные типы зависимости от никотина и разные пути, как избавиться:

Поведенческая и социальная зависимость возникает, если курение связано с определенными привычками. Это может быть курение за кофе, во время перерыва на работе или вождения.

Чтобы избавиться от этого типа зависимости, нужно поработать над своими привычками или заменить их новыми. Например, кофе - чаем, сигарету за рулем - конфетой или музыкой, а на обед ходить с коллегами, которые не курят.

Физическая зависимость возникает из-за того, что никотин способен стимулировать в мозге выработку эндорфина.

Повышение уровня эндорфина вызывает ощущение счастья и удовлетворения, происходит выброс адреналина в кровь. Но когда влияние никотина прекращается, организм требует следующую дозу. Если этого не происходит, возникает так называемый «синдром отмены». Он может сопровождаться головной болью, беспокойством, раздражением, апатией, злостью.

Чтобы бросить курить, если у вас физическая зависимость, нужно "продержаться" без курения хотя бы месяц. Неприятные симптомы являются временными и длятся обычно 3-4 недели, пока организм не привыкнет к жизни без никотина. Если «синдром отмены» проходит очень трудно, можно попробовать медикаментозную помощь, например, препараты никотинозаместительной терапии, которые позволяют облегчить неприятные симптомы.

Психологическая зависимость связана с тем, что курильщик ассоциирует курение с определенными эмоциями, мыслями и убеждениями. Часто люди курят находясь в состоянии стресса, угнетения или под влиянием других негативных эмоций.

В случае этого типа зависимости важно сначала понять, что довольно бессмысленно использовать сигареты, чтобы справиться с чувствами. Вы вредите своему организму, повышаете риски заболеть и умереть, развиваете несостоятельность на психологическом уровне пережить определенные эмоции или чувства без сигарет.

Бросить курить может каждый, независимо от возраста и опыта. С первого раза это может получиться не у всех. Большинству людей нужно несколько попыток. И в этом нет ничего плохого. Расценивайте первую попытку как опыт