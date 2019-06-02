США готовы к диалогу с Ираном без предварительных условий, - Помпео

2 июня, 2019, 17:29

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов начать диалог с Ираном без каких-либо предварительных условий

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Reuters.

Госсекретарь отметил, что проблемы отношений между США и Ираном существуют из-за режима, который находится у власти режима, а не из-за антииранских санкций.

"Мы, безусловно, готовы вести разговор, когда иранцы смогут доказать, что они хотят вести себя как нормальная нация", - сказал Помпео.