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Espreso.tvМирСША готовы к диалогу с Ираном без предварительных условий, - Помпео

США готовы к диалогу с Ираном без предварительных условий, - Помпео


фото: REUTERS
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов начать диалог с Ираном без каких-либо предварительных условий

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Reuters.

Госсекретарь отметил, что проблемы отношений между США и Ираном существуют из-за режима, который находится у власти режима, а не из-за антииранских санкций.

"Мы, безусловно, готовы вести разговор, когда иранцы смогут доказать, что они хотят вести себя как нормальная нация", - сказал Помпео.

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