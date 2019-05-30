Иран отказался вести переговоры со США

30 мая, 2019, 13:58

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что его страна не будет вести переговоры с США по вопросам ядерной сделки

Об этом сообщает Reuters.

"Мы уже мы говорили, что не будем вести переговоры со США, потому что они не приносят никакой пользы, а приносят только вред", - заявил Али Хаменеи.

Он отметил, что диалог между странами возможен только в случае отмены американских санкций.

Напряженность в отношениях между странами, которая образовалась в прошлом на фоне выхода США с ядерной сделки Ирана, еще более обострилась после диверсионной атаки на танкеры в Объединенных Арабских Эмиратах минувшие выходные.

В агентстве национальной безопасности США заявили, что Иран или группы, которые он поддерживает, могут быть причастны к атаке. Неопровержимых доказательств причастности Ирана нет, Тегеран отрицает свое участие в инциденте и призывает провести расследование.

Ранее командующий "Корпуса Стражей Исламской революции" бригадный генерал Хосейн Саламе пригрозил США "ударом в голову" в ответ на любые силовые действия против Ирана.

Напомним, 6 мая США отправили на Ближний Восток ударную группу во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан во время встречи помощников президента Дональда Трампа по национальной безопасности представил обновленный военный план, предусматривающий отправку 120 тыс. американских военных на Ближний Восток в случае обострения обстановки.

Иран объявил , что прекращает придерживаться части ограничений по своей ядерной программе, и пригрозил усилить ядерную деятельность, если страны-участницы ядерной сделки не защитят Тегеран от санкций США.