Определился обладатель Гран-при кинофестиваля "Молодость"

2 июня, 2019, 20:07

Обладателем Гран-при Киевского международного кинофестиваля "Молодость" стала кинолента "Дикий" французского режиссера Камия Видаля-Наке

Об этом сообщает официальный сайт "Молодости" .

В фильме рассказывается о мужской проституции, к которой вынужден прибегнуть главный герой, чтобы найти любовь и свободу, к которой он стремится. Награду со сцены получил исполнитель главной роли в фильме "Дикий" Феликс Марита.

Приз за лучший полнометражный фильм достался картине "Колибри" режиссера Боры Кима (Южная Корея, 2018).

"Скифским оленем" в рамках Международного студенческого конкурса была отмечена лента "Как запустить воздушного змея?", режиссера Лоранда Габора (Румыния).

В рамках Международной программы были определены победители и среди короткометражных картин. Лучшей стала польская кинолента "Безусловная любовь" Рафаля Лисака (Польша, 2018). Также этот фильм получил награду в номинации "приз зрительских симпатий".

В рамках Национального конкурса лучшим фильмом признана картина "В радости и только в радости" Марины Рощиной.

Жюри Международной федерации кинопрессы FIPRESCI признало лучшим фильмом "Молодости" ленту "Колибри", режиссера Боры Кима.

Почетную награду "Скифский олень" - за вклад в мировое киноискусство получил Питер Гринвей.

Читайте также: 10 фестивальных фильмов, которые нельзя пропустить на "Молодости"