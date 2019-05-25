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Espreso.tvКультура10 фестивальных фильмов, которые нельзя пропустить на "Молодости"

10 фестивальных фильмов, которые нельзя пропустить на "Молодости"

В субботу, 25 мая, в Киеве открывается знаменитый украинский кинофестиваль "Молодость". 48-й по счету. Мы выбрали 10 особых фильмов, которые стоит посмотреть в течение следующей недели

"M" (Франция, документальный, 2018)

Режиссер: Иоланда Зоберман, которая снимает художественное и документальное кино.

В ее фильме "Я - Иван, ты - Абрам" (1993) снимались известные советские актеры Янковский, Быков, Калягин. Картина была удостоена наград Каннского и Московского кинофестивалей. Документальный фильм "Вы имели бы секс с арабом?" (2011) был показан на кинофестивале в Венеции.

Сюжет "М": Менахем возвращается в сообщество ультраортодоксальных евреев. Здесь он рос, здесь его певческий талант любили ... И именно здесь он подвергался постоянному сексуальному насилию.

Награды: Специальный приз жюри кинофестиваля в Локарно.

"Невинный" (Швейцария / Германия, художественный, 2018)

Режиссер: Симон Жаке, для которого это вторая полнометражная картина. Дебютный фильм режиссера "На войне" (2014) также показывали на "Молодости".

Сюжет "Невинного": Рут предана семье, ревностным христианам-традиционалистам, и своей исследовательской работе. Однако прошлое внезапно напоминает о себе, когда в жизни девушки появляется бывший любовник, ставя под сомнение ее чувства, образ жизни, а впоследствии и веру.

Фильм был номинирован на награды фестивалей в Торонто, Сан-Себастьяне, Кельне и Гамбурге.

"Память: как появился "Чужой" (США, документальный, 2019)

Режиссер: Александр Филипп, который снимал документалки о режиссере "Звездных войн" Джордже Лукасе, знаменитую сцену убийства в душе из фильма Альфреда Хичкока "Психо" и про зомби-жанр.

Сюжет: Вдохновленный искренней любовью к кино (и социологии), фильм содержит множество уникальных архивных материалов, концептов и сценарных заметок. Можно уверенно сказать, что после этой ленты вы посмотрите на "Чужого" (1979) Ридли Скотта по-новому.

Фильм был номинирован на награду фестиваля документального кино в Копенгагене.

 

"Слепое пятно" (Норвегия, художественный, 2018)

Режиссер: Тува Новотны - шведская актриса и певица.

Сюжет: Мать пытается разобраться в сложном психическом состоянии дочери-подростка, которое проявляется после трагического случая.

Награды кинофестивалей в Копенгагене, Сан-Себастьяне и Тронхейме.

 

"Молодость" (Германия, художественный, 2018)

Режиссер: Дебютный фильм немецкого актера Геннинга Гронковского.

Сюжет: кинопутешествие в яркий гедонистический мир современной молодежи Берлина, где живут четыре юные героини. И в первую очередь это искренний и откровенный фильм о дружбе.

 

"Меланхоличка" (Германия, художественный, 2019)

 

Режиссер: дебютантка в большом кино Сюзанна Генрих.

Сюжет: Девушка бродит по городу в поисках, где заночевать. Но ей нет места среди студий йоги, художественных галерей и кроватей незнакомцев. Постмодернистская комедия в розово-голубых тонах.

Награды кинофестиваля в Саарбрюккене (Германия).

"Дрожь" (Гватемала / Франция / Люксембург, художественный, 2019)

Режиссер: Хайро Бустаманте, для которого это вторая полнометражная режиссерская работа в кино. Предыдущий фильм режиссера "Ишканул" (2015) был выдвинут от Гватемалы на премию "Оскар" и был показан в конкурсе Берлинале.

Сюжет: 40-летний Пабло - ревностный прихожанин церкви евангелистов, отец двух замечательных детей. Однако греховные чувства не обходят стороной. Когда Пабло влюбляется в мужчину, семья и церковь решают помочь ему "выздороветь".

Фильм претендовал на награду Берлинского кинофестиваля 2019 года.


"Моя бабушка: поиск украинских идентичностей" (США, документальный, 2001)

 

Режиссер: Барбара Хаммер (1939-2019) - американская режиссер, одна из основоположниц квир-кино.

Сюжет: Барбара Хаммер отправляется в свое родное село в Украине в поисках своих корней.

Фильм показывают в программе ретроспективы фильмов Хаммер, которой 15 мая исполнилось бы 80 лет.

 

"Генезис" (Канада, художественный, 2018)

Режиссер - Филипп Лесаж, предыдущий фильм которого "Демоны" кинокритик Гай Лодж включил в список 10 лучших фильмов 2015 года.

Сюжет: Трое подростков переживают бурную первую любовь. Пока их сверстники приспосабливаются к окружению, они стоят на своем и борются за право на любовь и свободу.

Номинант на награды фестивалей в Копенгагене, Гамбурге, Локарно, Стокгольме и других.

 

"Дни тьмы" (Канада, художественный, 2018)

 

Режиссер - Максим Жиру, который ранее снимал клипы и короткометражки, одна из которых побеждала на кинофестивале в Торонто.

Предыдущий полный метр Жиру "Феликс и Мейра" (2014) был выдвинут Канадой на премию "Оскар".

Сюжет "Дней мрака" Вторая мировая война. Чтобы избежать призыва, Филипп убегает из Квебека на запад Америки и зарабатывает на жизнь, изображая Чарли Чаплина. Его путешествие - это бредовое погружение в темную сторону американской мечты.

Фильм был номинирован на награды кинофестивалей в Токио и Торонто.

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