Трамп призвал Лондон не оплачивать Евросоюзу $ 50 млрд за Brexit
Об этом он сказал в интервью газете The Sunday Times накануне своего государственного визита в Британию, передает Укринформ .
Трамп также рекомендует не выплачивать Европейскому Союзу штраф в размере 39 млрд фунтов за невыполнение обязательств по срокам выхода из ЕС (Brexit).
"Если бы я был им, я не платил бы 50 млрд долларов. Это огромная сумма", - подчеркнул он.
Кроме того, американский президент считает, что Лондон должен подать в суд на Евросоюз.
"Трамп сказал, что Великобритании еще не поздно воспользоваться его советом и " подать в суд на ЕС, чтобы дать Британии больше "боеприпасов" на переговорах ", - говорится в публикации.
Также Трамп порекомендовал назначить посредником на переговорах между Лондоном и Брюсселем британского евроскептика Найджела Фараджа.