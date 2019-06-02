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Espreso.tvМирТрамп призвал Лондон не оплачивать Евросоюзу $ 50 млрд за Brexit

Трамп призвал Лондон не оплачивать Евросоюзу $ 50 млрд за Brexit


фото: AP
Президент США Дональд Трамп посоветовал Великобритании выйти из Европейского Союза без соглашения, если страну не устраивают предложенные Брюсселем условия

Об этом он сказал в интервью газете The Sunday Times накануне своего государственного визита в Британию, передает Укринформ .

Трамп также рекомендует не выплачивать Европейскому Союзу штраф в размере 39 млрд фунтов за невыполнение обязательств по срокам выхода из ЕС (Brexit).

"Если бы я был им, я не платил бы 50 млрд долларов. Это огромная сумма", - подчеркнул он.

Кроме того, американский президент считает, что Лондон должен подать в суд на Евросоюз.

"Трамп сказал, что Великобритании еще не поздно воспользоваться его советом и " подать в суд на ЕС, чтобы дать Британии больше "боеприпасов" на переговорах ", - говорится в публикации.

Также Трамп порекомендовал назначить посредником на переговорах между Лондоном и Брюсселем британского евроскептика Найджела Фараджа.

 

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