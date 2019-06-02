2 июня на фронте: враг бил из минометов и гранатометов

2 июня, 2019, 19:08

2 июня на Донбассе российские оккупационные войска дважды обстреляли украинские позиции с применением минометов и гранатометов

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С начала суток враг дважды нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции наших подразделений из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник по направлению населенного пункта Заиченко обстрелял из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Новгородское из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Огонь противник вел по направлению населенного пункта Шахта Гагарина.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.