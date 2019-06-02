1 июня на фронте: с украинской стороны - один ранен, с российской - двое уничтоженных, один ранен

2 июня, 2019, 07:48

1 июня 2019 года вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, из них два раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм

Оккупанты также обстреливали защитников Украины из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом говорится в сводке о положении в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 воскресенья, 2 июня, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Речь идет о 9 населенных пунктов:

Новоселовка Вторая,

Пески,

Павлополь,

Красногоровка,

водяное,

Пищевик,

Авдеевка,

Верхнеторецкое,

Опытное.

Больше обстрелов со стороны россиян и наемников зафиксировано вблизи Павлополя, что на Мариупольском направлении. За последние сутки их там было четыре.

"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 1 июня двух оккупантов было уничтожено, еще двое - ранены", - отмечают в Минобороны.

С начала текущих суток россияне дважды обстреляли позиции Объединенных сил:

Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

Новгородское - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала воскресенье потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

"На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются", - добавили военные.