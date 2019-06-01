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Espreso.tvОбществоВоенные, которых будут готовить к участию в ООС, будут получать премии, - Полторак

Военные, которых будут готовить к участию в ООС, будут получать премии, - Полторак

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые начинают интенсивную фазу подготовки с последующим привлечением к службе в подразделениях Операции Объединенных сил, будут премированы в размере 3 тыс. грн

Об этом в субботу, 1 июня 2019 года, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

"С целью повышения мотивации личного состава подразделений ВС, которые выходят на завершающую активную фазу боевого слаживания в учебных центрах и полигонах перед выходом в район проведения операции Объединенных сил, я принял решение о премировании указанных военнослужащих премией в размере 3 тыс. грн", - написал он в Facebook.

Такое решение министр обороны Украины принял, находясь в расположении 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВС Украины на Закарпатье.

  • Напомним, 31 мая на фронте с украинской стороны было двое раненых , с российской - пятеро.
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