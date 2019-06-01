31 мая на фронте: с украинской стороны - двое раненых, с российской - пятеро
Об этом говорится в сводке о положении в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра субботы, 1 июня 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
"Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, противотанковых ружей, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.
Россияне и наемники отрывали огонь по защитникам Украины вблизи
- Водяного
- Марьинки,
- Красногоровки
- Трудовска,
- Авдеевки
- Старогнатовка,
- Майского,
- Новолуганского.
Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
"На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 31 мая пять оккупантов были ранены", - отметили в Минобороны.
С начала текущей обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.