31 мая на фронте: с украинской стороны - двое раненых, с российской - пятеро

1 июня, 2019, 07:25

31 мая вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм

Об этом говорится в сводке о положении в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра субботы, 1 июня 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, противотанковых ружей, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

Россияне и наемники отрывали огонь по защитникам Украины вблизи

Водяного

Марьинки,

Красногоровки

Трудовска,

Авдеевки

Старогнатовка,

Майского,

Новолуганского.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

"На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 31 мая пять оккупантов были ранены", - отметили в Минобороны.

С начала текущей обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.