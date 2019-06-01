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Espreso.tvОбщество31 мая на фронте: с украинской стороны - двое раненых, с российской - пятеро

31 мая на фронте: с украинской стороны - двое раненых, с российской - пятеро

31 мая вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм

Об этом говорится в сводке о положении в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра субботы, 1 июня 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, противотанковых ружей, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

Россияне и наемники отрывали огонь по защитникам Украины вблизи

  • Водяного
  • Марьинки,
  • Красногоровки
  • Трудовска,
  • Авдеевки
  • Старогнатовка,
  • Майского,
  • Новолуганского.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

"На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 31 мая пять оккупантов были ранены", - отметили в Минобороны.

С начала текущей обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.

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