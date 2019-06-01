В Гималаях пропала группа из 8 альпинистов

1 июня, 2019, 22:51

В Индии во время восхождения на Гималаи исчезла группа из восьми альпинистов

Об этом сообщает BBC.

Команда, в состав которой входили трое британцев, а также австралийцы, американцы и индийцы, 13 мая начала восхождение на 7816-метровый пик Нандадеви в Гималаях.

Группа должна была сойти на восточную часть вершины, которую еще не удавалось покорить. Когда они не вернулись в базовый лагерь, как планировалось, спасательные группы отправились на их поиск.

Однако местный чиновник предупредил, что сильные дожди и снегопад в регионе влияют на эффективность поисков.

"Мы активизировали ресурсы для поиска альпинистов после того, как они не смогли вернуться в базовый лагерь, но плохая погода препятствует операции", - сказал Вижай Кумар Джоганде, магистрат района Питорагарх.

Возглавлял группу опытный британский горный гид Мартин Моран, чья компания провела много экспедиций в Индийских Гималаях.

Фото, опубликованные на странице господина Морана в facebook за день до начала подъема, говорят, что группа "начинает свое путешествие холмами вблизи храма Ним Хароли Баба, Бховали".

Следующий пост от 22 мая, отправлен с их второго базового лагеря на высоте 4870 метров. В подписи Мартин Моран написал, что группа попытается достичь вершины горы, на которую еще никто не поднимался.

Имеют место противоречивые сообщения о том, когда именно группа планировала вернуться. Однако, по данным местных СМИ, они должны были добраться до базового лагеря Нандадеви в пятницу, 31 мая, а соседнего села Мунсияри 1 июня.