Во время восхождения на Эверест погибли пятеро альпинистов
Об этом заявили в департаменте туризма Непала, сообщает AFP .
На Эвересте 23 мая погибли два индийских альпиниста, говорится в сообщении.
Отмечается, что впоследствии организаторы экспедиции заявили о третьем погибшем.
Отмечается, что 52-летний индийский альпинист достиг вершины, но умер во время спуска из-за пробок, так как огромное количество альпинистов выстроились в очередь у вершины Эвереста.
Другой индийский альпинист, 27-летний Нихал Багван, также умер, возвращаясь с вершины, говорится в сообщении.
В департаменте туризма отметили, что мужчина застрял в пробке, которая длилась более 12:00, и был истощен.
Отмечается, что в среду на горе умерли индийский и американский альпинисты. На прошлой неделе погиб индийский альпинист, он умер после того, как поскользнулся и упал, приближаясь к вершине.
- Напомним, 5 мая В России на горе Эльбрус погиб украинский альпинист .
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