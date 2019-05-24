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Espreso.tvМирВо время восхождения на Эверест погибли пятеро альпинистов

Во время восхождения на Эверест погибли пятеро альпинистов

За последнюю неделю во время восхождения на высочайшую вершину земного шара погибли пятеро альпинистов

Об этом заявили в департаменте туризма Непала, сообщает AFP .

На Эвересте 23 мая погибли два индийских альпиниста, говорится в сообщении.

Отмечается, что впоследствии организаторы экспедиции заявили о третьем погибшем.

Отмечается, что 52-летний индийский альпинист достиг вершины, но умер во время спуска из-за пробок, так как огромное количество альпинистов выстроились в очередь у вершины Эвереста.

Другой индийский альпинист, 27-летний Нихал Багван, также умер, возвращаясь с вершины, говорится в сообщении.

В департаменте туризма отметили, что мужчина застрял в пробке, которая длилась более 12:00, и был истощен.

Отмечается, что в среду на горе умерли индийский и американский альпинисты. На прошлой неделе погиб индийский альпинист, он умер после того, как поскользнулся и упал, приближаясь к вершине.

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