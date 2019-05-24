Во время восхождения на Эверест погибли пятеро альпинистов

24 мая, 2019, 13:19

За последнюю неделю во время восхождения на высочайшую вершину земного шара погибли пятеро альпинистов

Об этом заявили в департаменте туризма Непала, сообщает AFP .

На Эвересте 23 мая погибли два индийских альпиниста, говорится в сообщении.

Отмечается, что впоследствии организаторы экспедиции заявили о третьем погибшем.

Отмечается, что 52-летний индийский альпинист достиг вершины, но умер во время спуска из-за пробок, так как огромное количество альпинистов выстроились в очередь у вершины Эвереста.

Другой индийский альпинист, 27-летний Нихал Багван, также умер, возвращаясь с вершины, говорится в сообщении.

В департаменте туризма отметили, что мужчина застрял в пробке, которая длилась более 12:00, и был истощен.

Отмечается, что в среду на горе умерли индийский и американский альпинисты. На прошлой неделе погиб индийский альпинист, он умер после того, как поскользнулся и упал, приближаясь к вершине.