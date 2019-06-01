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Espreso.tvОбществоТрамп пригласил Зеленского посетить Вашингтон

Трамп пригласил Зеленского посетить Вашингтон


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о получении от своего американского коллеги Дональда Трампа приглашения совершить официальный визит в Вашингтон

Об этом 1 июня 2019 сообщила пресс-служба главы государства.

В то же время, дата возможного визита не называется.

Президент отметил, что благодарен Трампу за приглашение. Также он подчеркнул, что проект закона об усилении поддержки Украины, который был презентован в Палате представителей Конгресса США, является важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран.

"Спасибо Соединенным Штатам Америки за последовательную поддержку территориальной целостности Украины", - отметил Зеленский.

  • Напомним, проект американского закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности" предусматривает предоставление Украине статуса главного союзника США вне НАТО.
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