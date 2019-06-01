Трамп пригласил Зеленского посетить Вашингтон

1 июня, 2019, 12:18

Об этом 1 июня 2019 сообщила пресс-служба главы государства.

В то же время, дата возможного визита не называется.

Президент отметил, что благодарен Трампу за приглашение. Также он подчеркнул, что проект закона об усилении поддержки Украины, который был презентован в Палате представителей Конгресса США, является важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран.

"Спасибо Соединенным Штатам Америки за последовательную поддержку территориальной целостности Украины", - отметил Зеленский.