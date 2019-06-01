В Конгрессе предлагают предоставить Украине статус главного союзника США вне НАТО

1 июня, 2019, 09:37

В Палате представителей Конгресса США появился законопроект, который предусматривает предоставление Украине статуса главного союзника вне НАТО

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.

Проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности" направлено на усиление обороноспособности Украины.

Среди средств, которые предлагают конгрессмены - передача Киеву вооружений, продажа летальных оборонных средств ВСУ, а также укрепление возможностей Украины противостоять российским кибератакам.

Предлагается дополнить перечень вооружений, которые могут передать Украине, противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами.

"Законопроект предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО на период от момента вступления данным документом в силу до вступления нашего государства в Североатлантический альянс. Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонительных средств", - говорится в сообщении.

Соавторами законопроекта выступили руководители Комитета по иностранным делам, конгрессмен-демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол, а также председатель и сопредседатель Подкомитета по Европе, Евразии, энергетики и окружающей среде данного Комитета, демократ Вилиам Китинг и республиканец Адам Кинзингер.