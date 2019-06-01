В Конгрессе предлагают предоставить Украине статус главного союзника США вне НАТО
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.
Проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности" направлено на усиление обороноспособности Украины.
Среди средств, которые предлагают конгрессмены - передача Киеву вооружений, продажа летальных оборонных средств ВСУ, а также укрепление возможностей Украины противостоять российским кибератакам.
Предлагается дополнить перечень вооружений, которые могут передать Украине, противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами.
"Законопроект предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО на период от момента вступления данным документом в силу до вступления нашего государства в Североатлантический альянс. Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонительных средств", - говорится в сообщении.
Соавторами законопроекта выступили руководители Комитета по иностранным делам, конгрессмен-демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол, а также председатель и сопредседатель Подкомитета по Европе, Евразии, энергетики и окружающей среде данного Комитета, демократ Вилиам Китинг и республиканец Адам Кинзингер.
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