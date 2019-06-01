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Espreso.tvМирСША назвали поддержку Украины приоритетной по итогам встречи Помпео и Меркель

США назвали поддержку Украины приоритетной по итогам встречи Помпео и Меркель


фото: REUTERS
Во время встречи государственного секретаря США Майка Помпео и канцлера Германии Ангелы Меркель вопрос поддержки Украины было среди приоритетных

Об этом со ссылкой на внешнеполитическое ведомство США сообщает "Укринформ".

"Государственный секретарь Майкл Помпео провел вчера встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить ключевые общие приоритеты, включая поддержку Украины и противодействие российской агрессии", - говорится в заявлении по итогам встречи.

Стороны также обсудили усиление угроз со стороны иранского режима в регионе и необходимость противодействия ракетной активности Ирана и его агрессивным действиям.

Кроме того, речь шла об усилиях по политическому урегулированию в Афганистане, где обе стороны поддерживают настоящий внутриполитический диалог и переговоры как ключевой элемент мирного процесса.

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