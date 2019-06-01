США назвали поддержку Украины приоритетной по итогам встречи Помпео и Меркель
1 июня, 2019, 18:03
Во время встречи государственного секретаря США Майка Помпео и канцлера Германии Ангелы Меркель вопрос поддержки Украины было среди приоритетных
Об этом со ссылкой на внешнеполитическое ведомство США сообщает "Укринформ".
"Государственный секретарь Майкл Помпео провел вчера встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить ключевые общие приоритеты, включая поддержку Украины и противодействие российской агрессии", - говорится в заявлении по итогам встречи.
Стороны также обсудили усиление угроз со стороны иранского режима в регионе и необходимость противодействия ракетной активности Ирана и его агрессивным действиям.
Кроме того, речь шла об усилиях по политическому урегулированию в Афганистане, где обе стороны поддерживают настоящий внутриполитический диалог и переговоры как ключевой элемент мирного процесса.
- Напомним, 31 мая госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Германии Хайко Маас на встрече в Берлине обсудили Украины, вопрос российской агрессии и необходимость укрепления НАТО.
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