США назвали поддержку Украины приоритетной по итогам встречи Помпео и Меркель

1 июня, 2019, 18:03

Во время встречи государственного секретаря США Майка Помпео и канцлера Германии Ангелы Меркель вопрос поддержки Украины было среди приоритетных

Об этом со ссылкой на внешнеполитическое ведомство США сообщает "Укринформ".

"Государственный секретарь Майкл Помпео провел вчера встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить ключевые общие приоритеты, включая поддержку Украины и противодействие российской агрессии", - говорится в заявлении по итогам встречи.

Стороны также обсудили усиление угроз со стороны иранского режима в регионе и необходимость противодействия ракетной активности Ирана и его агрессивным действиям.

Кроме того, речь шла об усилиях по политическому урегулированию в Афганистане, где обе стороны поддерживают настоящий внутриполитический диалог и переговоры как ключевой элемент мирного процесса.