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Espreso.tvМирПомпео обсудил с Маасом российскую агрессию и взаимодействие по Украине

Помпео обсудил с Маасом российскую агрессию и взаимодействие по Украине

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Германии Гайко Маас на встрече в Берлине обсудили Украину, вопрос российской агрессии и необходимость укрепления НАТО

Об этом сообщает Голос Америки.

Общаясь с журналистами в Берлине, Помпео поблагодарил Германию за сотрудничество по вопросу "санкций, наказывают Россию за ее агрессию в Украине и применение химического оружия в Великобритании".

"В свете практики российской вооруженной агрессии надеемся, что немецкое правительство предпримет шаги, оговоренные в рамках Уэльской договоренности по укреплению поддержки НАТО", - заявил Помпео,

Маас, в свою очередь, подчеркнул важность сотрудничества Германии и США, в том числе касается Украины, и рассказал об итогах своего визита в Киев.

"Многие конфликты и вызовы, стоящие перед нами, могут быть решены только в координации и сотрудничестве с нашими американскими друзьями и мы намерены так делать", - подчеркнул Маас.

"Это справедливо в отношении Украины", - добавил он.

Маас отметил, что во время своего визита в Киев на этой неделе, он "очень четко высказался и заявил, что новый президент и новое правительство заслуживает нашу полную поддержку в продолжении реформаторского курса Украины, и мы работаем с другими странами Большой Семерки над достижением этой цели ".

"На теперь очень важно следить за событиями в Украине. Это также справедливо для Минского процесса. Здесь нужен прогресс. Мы преодолели препятствия здесь и хотим как можно скорее установить сотрудничество на разных уровнях, в нормандском формате, или на других уровнях"", - сказал Маас.

Маас отметил необходимость для России "немедленно предпринять конструктивные шаги - не только в отношении Украины, однако, по Украине в первую очередь".

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