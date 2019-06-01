1 июня на фронте: оккупанты трижды нарушили режим тишины

1 июня, 2019, 20:07

1 июня на Донбассе российские оккупационные войска осуществили три обстрела украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С начала текущих суток враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил. Все случаи нарушения режима тишины состоялись в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Противник обстрелял позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Павлополь, по направлению населенного пункта Украинское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; у населенного пункта Верхнеторецкое, из района населенного пункта Пантелеймоновка - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи города Авдеевка, по направлению населенного пункта Минеральное - из стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.