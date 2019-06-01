//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОперація об'єднаних сил1 июня на фронте: оккупанты трижды нарушили режим тишины

1 июня на фронте: оккупанты трижды нарушили режим тишины


фото: sprotyv.info
1 июня на Донбассе российские оккупационные войска осуществили три обстрела украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С начала текущих суток враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил. Все случаи нарушения режима тишины состоялись в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Противник обстрелял позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Павлополь, по направлению населенного пункта Украинское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; у населенного пункта Верхнеторецкое, из района населенного пункта Пантелеймоновка - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи города Авдеевка, по направлению населенного пункта Минеральное - из стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

  • 31 мая вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

1 июня, 2019 суббота

больше новостей

1 июня, 2019 суббота

31 мая, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать