1 июня на фронте: оккупанты трижды нарушили режим тишины
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
С начала текущих суток враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил. Все случаи нарушения режима тишины состоялись в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Противник обстрелял позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Павлополь, по направлению населенного пункта Украинское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; у населенного пункта Верхнеторецкое, из района населенного пункта Пантелеймоновка - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи города Авдеевка, по направлению населенного пункта Минеральное - из стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.
- 31 мая вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.