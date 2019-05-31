Зеленский ожидает продления санкций против РФ

31 мая, 2019, 16:33

Об этом он заявил во время переговоров с руководителями МИД Швеции и Польши, передает сайт президента.

"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - отметил Владимир Зеленский .

В то же время, руководители МИД Польши и Швеции подтвердили поддержку усилий Украины защиты территориальной целостности, возвращение всех украинских пленных, незаконно захваченных Россией, а также в вопросах интеграции Украины в ЕС.