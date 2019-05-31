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Espreso.tvОбществоЗеленский ожидает продления санкций против РФ

Зеленский ожидает продления санкций против РФ


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает продления санкций против России, пока та не вернет украинские территории

Об этом он заявил во время переговоров с руководителями МИД Швеции и Польши, передает сайт президента.

"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - отметил Владимир Зеленский .

В то же время, руководители МИД Польши и Швеции подтвердили поддержку усилий Украины защиты территориальной целостности, возвращение всех украинских пленных, незаконно захваченных Россией, а также в вопросах интеграции Украины в ЕС.

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