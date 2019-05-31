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Espreso.tvОбществоЗапад должен сосредоточиться на решении украино-российского конфликта, - Чапутович

Запад должен сосредоточиться на решении украино-российского конфликта, - Чапутович

Глава МИД Польши Яцек Чапутович на встрече со студентами в Киеве призвал Запад сосредоточиться на решении конфликта между Украиной и Россией

Об этом сообщает Европейская правда.

"Я убежден, что прекращение продолжающегося российско-украинского конфликта - который является важнейшей угрозой для региональной безопасности - должно быть высшим приоритетом западного сообщества", - сказал Чапутович.

Он также отметил, что Украина является краеугольным камнем программы "Восточное партнерство".

"Я убежден, что ЕС должен и в дальнейшем поддерживать Украину в исполнении Соглашения об ассоциации", - добавил польский министр.

Чапутович прибыл в Киев вместе с министром иностранных дел Швеции Маргот Валльстрьом. Сегодня они встретятся с президентом Владимиром Зеленским.

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