В Украину с двухдневным визитом приедут главы МИД Польши и Швеции

29 мая, 2019, 17:05

На текущей неделе в Украину приедут главы МИД Польши и Швеции, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин

По его словам, в рамках визита состоится ряд встреч с дипломатами в МИД Украины, пишет Интефракс-Украина.

Яцек Чапутович и Маргот Валльстрём встретятся с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Павлом Климкином и представителями фракций Верховной Рады.

Также министры выступят в университете им. Тараса Шевченко с открытой лекцией, посвященной Украине в Европе и Восточному партнерству.

Целью визита является засвидетельствование постоянной европейской поддержки Украины.

Ранее сообщалось, что 30 мая в Украину приедут главы МИД Германии и Франции.

Зеленский же совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель. 4-5 июня он посетит учреждения Европейского Союза и НАТО.