В Украину с двухдневным визитом приедут главы МИД Польши и Швеции
29 мая, 2019, 17:05
На текущей неделе в Украину приедут главы МИД Польши и Швеции, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин
По его словам, в рамках визита состоится ряд встреч с дипломатами в МИД Украины, пишет Интефракс-Украина.
Яцек Чапутович и Маргот Валльстрём встретятся с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Павлом Климкином и представителями фракций Верховной Рады.
Также министры выступят в университете им. Тараса Шевченко с открытой лекцией, посвященной Украине в Европе и Восточному партнерству.
Целью визита является засвидетельствование постоянной европейской поддержки Украины.
Ранее сообщалось, что 30 мая в Украину приедут главы МИД Германии и Франции.
Зеленский же совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель. 4-5 июня он посетит учреждения Европейского Союза и НАТО.