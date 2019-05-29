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Espreso.tvОбществоВ Украину с двухдневным визитом приедут главы МИД Польши и Швеции

В Украину с двухдневным визитом приедут главы МИД Польши и Швеции


фото: lb.ua
На текущей неделе в Украину приедут главы МИД Польши и Швеции, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин

По его словам, в рамках визита состоится ряд встреч с дипломатами в МИД Украины, пишет Интефракс-Украина.

Яцек Чапутович и Маргот Валльстрём встретятся с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Павлом Климкином и представителями фракций Верховной Рады.

Также министры выступят в университете им. Тараса Шевченко с открытой лекцией, посвященной Украине в Европе и Восточному партнерству.

Целью визита является засвидетельствование постоянной европейской поддержки Украины.

Ранее сообщалось, что 30 мая в Украину приедут главы МИД Германии и Франции.

Зеленский же совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель. 4-5 июня он посетит учреждения Европейского Союза и НАТО.

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