В Раде не знают, когда рассмотрят законопроект Зеленского об импичменте

31 мая, 2019, 15:10

Законопроект Владимира Зеленского об импичменте президента будет рассматриваться в сессионном зале только после того, как выйдет время для подачи альтернативных законопроектов

Об этом заявил глава подкомитета по вопросам выборов и референдумов комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия, нардеп Александр Черненко, сообщает РБК-Украина.

По его словам, депутаты не смогут рассмотреть законопроект Зеленского, пока не будет решения профильного комитета.

"Законопроекту об импичменте, поданному президентом, еще предстоит пройти комитет. Я не знаю, неотложный он внес или нет. В любом случае, этот законопроект идет после того, как закончится время на подачу альтернативных законопроектов. После этого будет собран комитет, который рассмотрит и вынесет решение. Это определенная процедура, которую нельзя нарушать", - заявил Черненко.

Нардеп не исключил, что перед президентским законопроектом Рада решит начать рассмотрение поправок к новому избирательного кодексу.

"Мы должны рассматривать законопроект о временных следственных комиссиях, где также есть положение об импичменте. После ВСК будет избирательный кодекс, тому, что я знаю", - отметил он.

Следует отметить, что профильный комитет парламента соберется на очередное заседание только в следующую пленарную среду.