В Раде не знают, когда рассмотрят законопроект Зеленского об импичменте
Об этом заявил глава подкомитета по вопросам выборов и референдумов комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия, нардеп Александр Черненко, сообщает РБК-Украина.
По его словам, депутаты не смогут рассмотреть законопроект Зеленского, пока не будет решения профильного комитета.
"Законопроекту об импичменте, поданному президентом, еще предстоит пройти комитет. Я не знаю, неотложный он внес или нет. В любом случае, этот законопроект идет после того, как закончится время на подачу альтернативных законопроектов. После этого будет собран комитет, который рассмотрит и вынесет решение. Это определенная процедура, которую нельзя нарушать", - заявил Черненко.
Нардеп не исключил, что перед президентским законопроектом Рада решит начать рассмотрение поправок к новому избирательного кодексу.
"Мы должны рассматривать законопроект о временных следственных комиссиях, где также есть положение об импичменте. После ВСК будет избирательный кодекс, тому, что я знаю", - отметил он.
Следует отметить, что профильный комитет парламента соберется на очередное заседание только в следующую пленарную среду.
- Напомним, 29 мая 2019 года на сайте Верховной Рады обнародован текст законопроекта об импичменте президента, который был внесен Владимиром Зеленским.