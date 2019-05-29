Законопроект Зеленского об импичменте: появился текст документа

29 мая, 2019, 20:42

Предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об импичменте предусматривает отстранение главы государства от должности в случае совершения им государственной измены или иного преступления

Об этом говорится в тексте документа на сайте Верховной Рады.

"Верховная Рада Украины может устранить Президента Украины с поста в порядке импичмента только в случае совершения им государственной измены или иного преступления", - говорится в законопроекте.

Для инициирования вопроса об импичменте предлагается подавать письменное представление, подписанное большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины, подписи которых не отзываются. Представление должно содержать правовое обоснование необходимости образования специальной временной следственной комиссии.

Согласно законопроекту, специально созданная временная следственная комиссия готовит выводы и предложения по исследованным обстоятельствам совершения президентом Украины государственной измены или иного преступления, рассматривает их на своем заседании и принимает решения по ним. Пленарное заседание Верховной Рады Украины, на котором будут рассматриваться выводы и предложения ВСК, должно быть открытым (за исключением случаев наличия в выводах ВСК информации, составляющей государственную тайну).

По замыслу авторов документа, после принятия Верховной Радой решения об обвинении президента нардепы должны обратиться в Конституционный суд для получения заключения о соблюдении конституционной процедуры и в Верховный суд - для получения заключения признака государственной измены или другого преступления в действиях президента.

Решение об отстранении президента от должности будет считаться принятым, если за него проголосуют не менее трех четвертей народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады Украины (300 из 450).

В случае непринятия Верховной Радой постановления об отстранении президента в порядке импичмента председательствующий от имени парламента должен извиниться перед президентом.