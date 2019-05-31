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Espreso.tvОбществоВ Новой Зеландии зарегистрировали петицию о признании Голодомора геноцидом

В Новой Зеландии зарегистрировали петицию о признании Голодомора геноцидом


фото: day.kyiv.ua
Правительство Новой Зеландии просят признать сталинский Голодомор в Украине 1932-1933 годов актом геноцида

Соответствующая петиция размещена на сайте парламента Новой Зеландии.

"Палата представителей призывает правительство признать украинский Голодомор 1932-33 годов геноцидом и осудить любую попытку отрицать или искажать эту историческую правду как что-то меньше геноцида", - говорится в петиции.

Автор петиции отмечает, что организованный советской властью Голодомор отвечает определению геноцида.

"Термин "Голодомор" касается голода миллионов украинцев в 1932-1933 годах в результате советской политики. Голодомор отвечает определению геноцида согласно Конвенции о предотвращении и наказании преступления геноцида в ст. 2, определяющий геноцидом умышленные действия, которые создают условия жизни, приводят к физическому уничтожению полностью или частично национальной, этнической, религиозной или расовой группы", - объясняет автор петиции.

По состоянию на 21:40 пятницы, 31 мая, петиция набрала 965 голосов. К концу сбора подписей осталось 176 дней.

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