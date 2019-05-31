В Новой Зеландии зарегистрировали петицию о признании Голодомора геноцидом
Соответствующая петиция размещена на сайте парламента Новой Зеландии.
"Палата представителей призывает правительство признать украинский Голодомор 1932-33 годов геноцидом и осудить любую попытку отрицать или искажать эту историческую правду как что-то меньше геноцида", - говорится в петиции.
Автор петиции отмечает, что организованный советской властью Голодомор отвечает определению геноцида.
"Термин "Голодомор" касается голода миллионов украинцев в 1932-1933 годах в результате советской политики. Голодомор отвечает определению геноцида согласно Конвенции о предотвращении и наказании преступления геноцида в ст. 2, определяющий геноцидом умышленные действия, которые создают условия жизни, приводят к физическому уничтожению полностью или частично национальной, этнической, религиозной или расовой группы", - объясняет автор петиции.
По состоянию на 21:40 пятницы, 31 мая, петиция набрала 965 голосов. К концу сбора подписей осталось 176 дней.
- Напомним, в Германии петиция за признание Голодомора геноцидом набрала больше необходимые 50 тыс. голосов .