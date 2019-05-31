"Лифт": Команда Зеленского жалуется на неправильно оформленные проекты

31 мая, 2019, 07:58

Команда президента Владимира Зеленского заявила о получении более 1000 резюме и проектов от граждан Украины

Об этом сообщается на странице rоманды Зеленского в Facebook.

"За 3 дня вы прислали нам 1 тыс. 278 резюме и 1 тыс. 562 проектов. Но большую часть мы не можем принять и рассмотреть. Все потому, что некоторые поля заполнены некорректно", - пояснили в команде президента.

Помощники Зеленского рассказали, что нужно делать, чтобы резюме и проекты были представлены в правильном виде и могли быть приняты к рассмотрению.

Для начала нужно прикрепить ссылку на резюме в Google Drive и открыть доступ. В команде Зеленского отмечают, что обязательно нужно прикрепить видеорезюме, иначе без него анкеты не рассматриваются. Презентацию идеи или разработки следует загрузить на Google Drive и открыть к ней доступ.

Кроме того, стоит повторно проверить правильность заполненных данных.

Помощники Зеленского отмечают, что если человек уже прислал им резюме или свою идею, но забыл добавить видеорезюме или презентацию, либо не открыл доступ к файлам, у неuj есть еще одна попытка для этого.