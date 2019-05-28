"Социальный лифт открыт": команда Зеленского презентовала проект LIFT

28 мая, 2019, 09:53

Команда президента Владимира Зеленского запустила сайт проекта, который призван объединить квалифицированных специалистов и инновации

Об этом сообщила пресс-служба команды Зеленского.

Это пока beta-версия проекта LIFT .

"Наша цель: этим проектом объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить положительные изменения в стране и ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие", - пояснили в команде новоизбранного президента.

Согласно сообщению к проекту смогут присоединиться все желающие.

LIFT должен помочь:

- найти вакансию, стать специалистом и работать на изменения страны;

- рассказать идею, которая решит сложные вопросы или будет полезной для страны;

- презентовать продукт, будет принесет положительные изменения на государственном уровне.

В команде предупредили, что ожидают большую нагрузку сайта, поэтому если у желающих возникают вопросы или трудности, пожелания или предложения, команда советует писать их в Telegram-бот, который интегрирован на сайте.