"Социальный лифт открыт": команда Зеленского презентовала проект LIFT
Об этом сообщила пресс-служба команды Зеленского.
Это пока beta-версия проекта LIFT .
"Наша цель: этим проектом объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить положительные изменения в стране и ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие", - пояснили в команде новоизбранного президента.
Согласно сообщению к проекту смогут присоединиться все желающие.
LIFT должен помочь:
- найти вакансию, стать специалистом и работать на изменения страны;
- рассказать идею, которая решит сложные вопросы или будет полезной для страны;
- презентовать продукт, будет принесет положительные изменения на государственном уровне.
В команде предупредили, что ожидают большую нагрузку сайта, поэтому если у желающих возникают вопросы или трудности, пожелания или предложения, команда советует писать их в Telegram-бот, который интегрирован на сайте.
- Напомним, 23 мая президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проект "Лифт" для идей с диджитализации государства. По словам президента, "было бы неплохо, если по дороге на работу можно было бы контролировать, какие законопроекты подаются и как их дополнить, какие чуваки избираются и которые петиции подаются на рассмотрение".
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