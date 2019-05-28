//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Социальный лифт открыт": команда Зеленского презентовала проект LIFT

"Социальный лифт открыт": команда Зеленского презентовала проект LIFT

Команда президента Владимира Зеленского запустила сайт проекта, который призван объединить квалифицированных специалистов и инновации

Об этом сообщила пресс-служба команды Зеленского.

Это пока beta-версия проекта LIFT .

"Наша цель: этим проектом объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить положительные изменения в стране и ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие", - пояснили в команде новоизбранного президента.

Согласно сообщению к проекту смогут присоединиться все желающие.

LIFT должен помочь:

- найти вакансию, стать специалистом и работать на изменения страны;

- рассказать идею, которая решит сложные вопросы или будет полезной для страны;

- презентовать продукт, будет принесет положительные изменения на государственном уровне.

В команде предупредили, что ожидают большую нагрузку сайта, поэтому если у желающих возникают вопросы или трудности, пожелания или предложения, команда советует писать их в Telegram-бот, который интегрирован на сайте.

  • Напомним, 23 мая президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проект "Лифт" для идей с диджитализации государства. По словам президента, "было бы неплохо, если по дороге на работу можно было бы контролировать, какие законопроекты подаются и как их дополнить, какие чуваки избираются и которые петиции подаются на рассмотрение".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

28 мая, 2019 вторник

больше новостей

28 мая, 2019 вторник

27 мая, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать