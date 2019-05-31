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Espreso.tvСпорт"Барселона" попала в громкий скандал с трансфером звездного форварда

"Барселона" попала в громкий скандал с трансфером звездного форварда


фото: REUTERS
Каталонская "Барселона" попала в скандал с переходом французского нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна

Об этом сообщает Cadena SER.

Трансфер нападающего "Атлетико" Гризманна в "Барселону" вызвал возмущение мадридского клуба. Француз согласовал контракт с "Барселоной" еще в ноябре 2018-го, а подписал его в марте этого года. Таким образом, 6 апреля в рамках 31-го тура Ла Лиги форвард "Атлетико" играл против своей будущей команды уже с подписанным контрактом (тогда мадридцы проиграли - 0: 2).

"Атлетико" возмущен таким поведением каталонцев, и размышляет над жалобой в УЕФА. Ведь по регламенту клуб может вести переговоры с футболистом не менее, чем за полгода до окончания действующего контракта, а соглашение Антуана с "Атлетико" действует до 2023 года.

Ожидается, что "Барса" объявит о трансфере Гризманна уже в июле, ведь именно тогда клаусула игрока снизится с 200 млн евро до 120 млн.

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