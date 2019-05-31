"Барселона" попала в громкий скандал с трансфером звездного форварда
Об этом сообщает Cadena SER.
Трансфер нападающего "Атлетико" Гризманна в "Барселону" вызвал возмущение мадридского клуба. Француз согласовал контракт с "Барселоной" еще в ноябре 2018-го, а подписал его в марте этого года. Таким образом, 6 апреля в рамках 31-го тура Ла Лиги форвард "Атлетико" играл против своей будущей команды уже с подписанным контрактом (тогда мадридцы проиграли - 0: 2).
"Атлетико" возмущен таким поведением каталонцев, и размышляет над жалобой в УЕФА. Ведь по регламенту клуб может вести переговоры с футболистом не менее, чем за полгода до окончания действующего контракта, а соглашение Антуана с "Атлетико" действует до 2023 года.
Ожидается, что "Барса" объявит о трансфере Гризманна уже в июле, ведь именно тогда клаусула игрока снизится с 200 млн евро до 120 млн.
- 30 мая стало известно, что "Барселона" заморозила трансфер французского футболиста "Атлетико" Гризманна, трансферная стоимость которого составляет 120 млн евро.
- 15 мая французский форвард Гризманн объявил, что оставляет испанский футбольный клуб "Атлетико".
- Ранее сообщалось, что "Барселона" готова обменять бразильского полузащитника Фелипе Коутинью на французского форварда "Атлетико" Гризманна .