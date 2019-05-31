МАУ задолжала Украине 476 млн, - "Схемы"

31 мая, 2019, 14:33

Авиакомпания "Международные линии Украины" (МАУ) закончила 2018 год с убытком в размере 2,7 млрд грн и долгом "Украэроруха" 476 млн грн

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях".

По словам специалиста по авиационному праву Андрея Гука, МАУ, которая принадлежит Арону Майбергу и Игорю Коломойскому, фактически отказалась полноценно платить за аэронавигационные услуги.

"Инициированные серьезные споры с основным поставщиком аэронавигационных услуг -" Украэрорух ". Если по-простому, то МАУ перестало платить ту цену, которую "Украэрорух" выставляет", - рассказал он.

Сейчас госпредприятие судится с компанией МАУ, которая должна "Украэроруху" около полумиллиарда гривень за уже оказанные аэронавигационные услуги.

Руководитель юридической службы государственного "Украэроруха" Елена Карнаух сообщила: "Сейчас МАУ провинилась, и переданы в суд иски на сумму около полумиллиарда - 476 млн грн".

Она объяснила, что эта разница возникла потому, что в авиакомпании решили платить меньше, потому что считают, что цены на такие услуги неоправданно высоки.

В Министерстве инфраструктуры, которому подчиняется "Украэрорух", заявили, что "не против получать долги частями, лишь бы вернуть государству свое".

При этом глава ведомства Владимир Омелян отмечает, что сейчас идет поиск "оптимальных путей сотрудничества" с МАУ.

В расследовании говорится, что авиакомпания Коломойского пытается отсудить у государства деньги за те годы, когда МАУ платила за услуги, по их версии, по несправедливой стоимости - а это 16-17 лет, поэтому требует вернуть разницу почти 900 млн грн.

МАУ отказывается платить авиационный сбор, за счет которого наполняется специальный фонд авиации, из которого финансируется деятельность Государственной авиационной службы.