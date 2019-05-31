Лодка с туристами перевернулась на Рейне: трое погибших

31 мая, 2019, 12:01

Три человека погибли, а ребенок пропал без вести после того, как лодка, в которой они находились, перевернулась на Рейне между Германией и Францией

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Небольшая группа туристов во второй половине дня в четверг отчалила от немецкого берега Рейна, чтобы порыбачить и устроить пикник на территории Франции. Их лодка утонула в районе французского города Герстхайма.

Очевидцы происшествия на берегу пытались помочь спасти тонущую группу, однако один из таких помощников погиб вместе с другими.

В общем погибли три человека - 6-летняя девочка, взрослый, который был на лодке, и еще один взрослый, который пытался их спасти. Еще один взрослый пассажир был госпитализирован, а 4-летняя девочка пропала без вести.

Неясно, что стало причиной затопления. Известно, что туристы не имели себе спасательных жилетов.

В пятницу спасатели возобновили поиски пропавшей девочки.

Напомним, что 30 мая в столице Венгрии во время прогулки по Дунаю затонул катер, на борту которого находились 33 туристов. Семеро погибли, 19 людей считаются пропавшими без вести.