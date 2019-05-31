Лодка с туристами перевернулась на Рейне: трое погибших
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.
Небольшая группа туристов во второй половине дня в четверг отчалила от немецкого берега Рейна, чтобы порыбачить и устроить пикник на территории Франции. Их лодка утонула в районе французского города Герстхайма.
Очевидцы происшествия на берегу пытались помочь спасти тонущую группу, однако один из таких помощников погиб вместе с другими.
В общем погибли три человека - 6-летняя девочка, взрослый, который был на лодке, и еще один взрослый, который пытался их спасти. Еще один взрослый пассажир был госпитализирован, а 4-летняя девочка пропала без вести.
Неясно, что стало причиной затопления. Известно, что туристы не имели себе спасательных жилетов.
В пятницу спасатели возобновили поиски пропавшей девочки.
Напомним, что 30 мая в столице Венгрии во время прогулки по Дунаю затонул катер, на борту которого находились 33 туристов. Семеро погибли, 19 людей считаются пропавшими без вести.
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