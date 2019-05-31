Климкин просить нардепов проголосовать за его отставку

31 мая, 2019, 09:00

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не намерен покидать внешнюю политику, однако попросит Раду проголосовать за его отставку

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Был на заседании Комитета по иностранным делам Верховной Рады и призвал депутатов поддержать мое решение. Об этом же буду просить всех членов парламента. Внешнюю политику, однако, оставлять не планирую. Как и политику в целом", - отметил глава МИД.

Он высказал мнение, что новый глава государства должен сформировать собственную команду и построить собственную внешнеполитическую стратегию.