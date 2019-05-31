Климкин просить нардепов проголосовать за его отставку
31 мая, 2019, 09:00
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не намерен покидать внешнюю политику, однако попросит Раду проголосовать за его отставку
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
"Был на заседании Комитета по иностранным делам Верховной Рады и призвал депутатов поддержать мое решение. Об этом же буду просить всех членов парламента. Внешнюю политику, однако, оставлять не планирую. Как и политику в целом", - отметил глава МИД.
Он высказал мнение, что новый глава государства должен сформировать собственную команду и построить собственную внешнеполитическую стратегию.
- Напомним, что президент Владимир Зеленский уже подал в Верховную Раду представление на увольнение Климкина с должности министра.
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