//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКлимкин просить нардепов проголосовать за его отставку

Климкин просить нардепов проголосовать за его отставку

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не намерен покидать внешнюю политику, однако попросит Раду проголосовать за его отставку

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Был на заседании Комитета по иностранным делам Верховной Рады и призвал депутатов поддержать мое решение. Об этом же буду просить всех членов парламента. Внешнюю политику, однако, оставлять не планирую. Как и политику в целом", - отметил глава МИД.

Он высказал мнение, что новый глава государства должен сформировать собственную команду и построить собственную внешнеполитическую стратегию.

  • Напомним, что президент Владимир Зеленский уже подал в Верховную Раду представление на увольнение Климкина с должности министра.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

31 мая, 2019 пятница

30 мая, 2019 четверг

больше новостей

31 мая, 2019 пятница

30 мая, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать