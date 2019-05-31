Данилюк ответил, выгодна ли отсрочка запуска энергорынка Коломойскому

31 мая, 2019, 20:35

Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что отсрочку запуска рынка электроэнергии просили международные организации, но предположил, что это может быть выгодно и бизнесмену Игорю Коломойскому

Об этом Данилюк сказал, отвечая на вопросы журналистов, передает Еспресо.TV.

"Я не знаю его личную позицию, хотя я понимаю, почему у него могла быть такая позиция, - потому что он потребитель электроэнергии, если увеличивается цена, ему это невыгодно. Я понимаю отдельную позицию отдельных бизнесменов. Но есть позиция международных организаций, которые обратились с предложением отсрочить введение", - сказал Данилюк.

Секретарь СНБО подчеркнул, что внедрение рынка электроэнергии с 1 июля предусмотрено законом, но добавил, что, по его мнению, надо принимать во внимание готовность государства к этому.

"Поэтому еще раз говорю, надо все это взвесить и не с позиции кому как выгодно, а с позиции, готовы мы или не готовы. Потому что как можно обсуждать выгодно / невыгодно - закон принят, это закон Украины и его надо внедрять. И, в принципе, если мы не готовы к его внедрению с 1 июля, за это должен кто-то отвечать ", - добавил Данилюк.