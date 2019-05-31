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Espreso.tvОбществоДанилюк ответил, выгодна ли отсрочка запуска энергорынка Коломойскому

Данилюк ответил, выгодна ли отсрочка запуска энергорынка Коломойскому

Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что отсрочку запуска рынка электроэнергии просили международные организации, но предположил, что это может быть выгодно и бизнесмену Игорю Коломойскому

Об этом Данилюк сказал, отвечая на вопросы журналистов, передает Еспресо.TV.

"Я не знаю его личную позицию, хотя я понимаю, почему у него могла быть такая позиция, - потому что он потребитель электроэнергии, если увеличивается цена, ему это невыгодно. Я понимаю отдельную позицию отдельных бизнесменов. Но есть позиция международных организаций, которые обратились с предложением отсрочить введение", - сказал Данилюк.

Секретарь СНБО подчеркнул, что внедрение рынка электроэнергии с 1 июля предусмотрено законом, но добавил, что, по его мнению, надо принимать во внимание готовность государства к этому.

"Поэтому еще раз говорю, надо все это взвесить и не с позиции кому как выгодно, а с позиции, готовы мы или не готовы. Потому что как можно обсуждать выгодно / невыгодно - закон принят, это закон Украины и его надо внедрять. И, в принципе, если мы не готовы к его внедрению с 1 июля, за это должен кто-то отвечать ", - добавил Данилюк.

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