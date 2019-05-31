Данилюк ответил, выгодна ли отсрочка запуска энергорынка Коломойскому
Об этом Данилюк сказал, отвечая на вопросы журналистов, передает Еспресо.TV.
"Я не знаю его личную позицию, хотя я понимаю, почему у него могла быть такая позиция, - потому что он потребитель электроэнергии, если увеличивается цена, ему это невыгодно. Я понимаю отдельную позицию отдельных бизнесменов. Но есть позиция международных организаций, которые обратились с предложением отсрочить введение", - сказал Данилюк.
Секретарь СНБО подчеркнул, что внедрение рынка электроэнергии с 1 июля предусмотрено законом, но добавил, что, по его мнению, надо принимать во внимание готовность государства к этому.
"Поэтому еще раз говорю, надо все это взвесить и не с позиции кому как выгодно, а с позиции, готовы мы или не готовы. Потому что как можно обсуждать выгодно / невыгодно - закон принят, это закон Украины и его надо внедрять. И, в принципе, если мы не готовы к его внедрению с 1 июля, за это должен кто-то отвечать ", - добавил Данилюк.
- Напомним, Александр Данилюк заявил, что к запуску рынка электроэнергии с 1 июля не готовы его участники .