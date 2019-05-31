Рынок электроэнергии: Данилюк заявил, что участники не готовы к запуску с 1 июля и правительство должно подготовить отсрочки

31 мая, 2019, 19:11

Правительство должно еще раз проанализировать проблематику запуска энергорынка, сформировать единую позицию и с этим обратиться в СНБО

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк во время брифинга, передает Еспресо.TV

"Во-первых, система расчетов не готова. Во-вторых, может произойти скачок цен. Рада проголосовала за закон, он вступает в силу с 1 июля. Все органы госвласти, регуляторы, должны были к этому подготовиться. В то же время, регуляторы отмечают, что готовы, а участники рынка и парламентарии видят риск ", - рассказал Данилюк.

Он отметил, что позиция президента следующая: "еще раз соберитесь и сформируйте единую позицию".

По его словам, правительство должно еще раз посмотреть на эту проблематику, проанализировать, принять самим единственное решение, или, если необходимые решения от СНБО, обратиться в СНБО.