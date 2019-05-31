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Espreso.tvОбществоЦИК образовала все окружкомы для выборов Верховной Рады

ЦИК образовала все окружкомы для выборов Верховной Рады

Центральная избирательная комиссия образовала 199 окружных избирательных комиссий для проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ЦИК.

"ЦИК образовала 199 окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

Всего в состав комиссий вошли 3582 человека с учетом обязательного включения кандидатур в состав окружных избирательных комиссий и с применением механизма жеребьевки.

"В результате все 199 комиссий образуются в максимальном составе 18 человек", - отметили в ЦИК.

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