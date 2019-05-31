ЦИК образовала все окружкомы для выборов Верховной Рады
31 мая, 2019, 22:49
Центральная избирательная комиссия образовала 199 окружных избирательных комиссий для проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ЦИК.
"ЦИК образовала 199 окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - говорится в сообщении.
Всего в состав комиссий вошли 3582 человека с учетом обязательного включения кандидатур в состав окружных избирательных комиссий и с применением механизма жеребьевки.
"В результате все 199 комиссий образуются в максимальном составе 18 человек", - отметили в ЦИК.
- Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК разрешила 50 общественным организациям наблюдать за выборами.