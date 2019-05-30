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Espreso.tvОбществоЗеленский выиграл выборы на волнах "реванша Юго-Востока" и ненависти к Порошенко, - Тягнибок

Зеленский выиграл выборы на волнах "реванша Юго-Востока" и ненависти к Порошенко, - Тягнибок

Председатель Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что победу Владимира Зеленского на выборах обусловили тенденция к реваншу пророссийских сил и неприятие многими избирателями Петра Порошенко

Об этом Тягнибок заявил в эфире Еспресо.TV.

"Украинский избиратель на этих выборах и, к сожалению, на протяжении последнего времени голосует эмоцией. Зеленский получил 73% не потому, что он такой В"ау!", политик, какой нужен сегодня Украине. Зеленский попал на две волны. Первая волна - это так называемый реванш Юго-Востока. Кстати, здесь его партия "Слуга народа" разделит голоса реваншистов с теми оппоблоковцами и "За жизнь" Медведчука, Рабиновича, Бойко и Вилкула. А почему они объединяются? Олигархи между собой договорились. Люди должны понимать, что это не просто антиукраинские пророссийские силы - это типично олигархические силы. Это люди не украинского стиля, это люди, которые думают по российским лекалам. Для них нет украинского политика, который отстаивает интересы Украины, есть политик в Украине, который отстаивает интересы России здесь в Украине. Кроме того, они представляют олигархические кланы. Что так олигарх? Он без национального лица, он ярый противник среднего класса, он криминал, для него Украина и украинцы ничего не стоят и не существуют. Они просто используют Украину, власть, украинцев для собственного личного обогащения", - сказал Тягнибок.

При этом председатель ВО "Свобода" назвал идеальным кандидатом патриотических украинцев экс-вице-спикера Рады и ветерана войны на Донбассе Руслана Кошулинского.

"Руслан Кошулинский был идеальный кандидат для украинцев, которого предложила не только" Свобода ", но и объединение националистических сил, который отвечал всем желаниям и критериям патриотически настроенного украинца: воевал, с должности вице-спикера ушел на фронт, государственник, справился со своей работой, когда был на должности вице спикера и определенный период даже руководил государством", - сказал Тягнибок.

По мнению политика, победе Кошулинского помешала эмоциональность избирателей, а победе Зеленского способствовало неприятие избирателями Порошенко.

"Мы, предложив идеального кандидата, получили фактически эмоцию избирателя. Понятно, что те, кто голосовал за Зеленского, кроме "реванша Юго-Востока", еще была другая волна - ненависти и неприятия к Порошенко. Потому вспомните: целый пласт избирателей искал хоть кого-то, кто реально может победить Порошенко", - сказал Тягнибок.

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