30 мая, 2019, 17:04

Суд Генуи признал младшего министра из правой партии "Лига" Эдоардо Рикси виновным по делу о растрате бюджетных средств

Об этом сообщает Reuters.

Заместитель министра транспорта Италии Рикси приговорен к тюремному заключению сроком на 3 года и 5 месяцев, говорится в сообщении.

Отмечается, что Эдоардо Рикси предстал перед судом вместе с 21 действующими и бывшими чиновниками северо-западного региона Лиги, обвиняемыми в мошенничестве с затратами на частные поездки с 2010 по 2012 годы.

Прокуроры утверждают, что Рикси неправомерно утвердил расходы своих подчиненных, которые использовали бюджетные средства в личных целях. Чиновник правительственной коалиции отвергает обвинения и может обжаловать приговор.

Зазнааеться, что "Движение 5 звезд", которое вместе с "Лигой" руководит правительственной коалицией, ранее заявляло, что Рикси должен уйти в отставку, если его признают виновным.

В издании отмечают, что в 2016 году Эдоардо Рикси был региональным секретарем партии "Лига Севера" (нынешняя "Лига") и одним из инициаторов резолюции с призывом к правительству и парламенту Италии о пересмотре санкционной политики ЕС в отношении РФ и Крыма.