В Италии осудили за коррупцию чиновника, который поддерживает аннексию Крыма
Об этом сообщает Reuters.
Заместитель министра транспорта Италии Рикси приговорен к тюремному заключению сроком на 3 года и 5 месяцев, говорится в сообщении.
Отмечается, что Эдоардо Рикси предстал перед судом вместе с 21 действующими и бывшими чиновниками северо-западного региона Лиги, обвиняемыми в мошенничестве с затратами на частные поездки с 2010 по 2012 годы.
Зазнааеться, что "Движение 5 звезд", которое вместе с "Лигой" руководит правительственной коалицией, ранее заявляло, что Рикси должен уйти в отставку, если его признают виновным.
В издании отмечают, что в 2016 году Эдоардо Рикси был региональным секретарем партии "Лига Севера" (нынешняя "Лига") и одним из инициаторов резолюции с призывом к правительству и парламенту Италии о пересмотре санкционной политики ЕС в отношении РФ и Крыма.
- Напомним, лидер коалиции, вице-премьер Италии Сальвини заявил, что Италия не поддержит продление экономических санкций ЕС против РФ.