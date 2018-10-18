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Вице-премьер Италии пообещал в России сказать "нет" санкциям

Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини заявил в России, что Италия не поддержит продление экономических санкций ЕС против РФ

С таким заявлением он выступил во время бизнес-конференции в Москве в среду, сообщает Reuters.

"Если нас попросят подтвердить (санкции), мы скажем "нет"... Разумеется, нет никакого смысла в том, что они есть", - сказал Сальвини.

Однако на вопрос, будет ли Италия ветировать продление санкций, Сальвини ответил: "Мы можем разыграть джокер вето только один раз в Европе".

Евросоюз ввел экономические санкции против РФ в 2014 году после аннексии Крыма и разжигания конфликта на Донбассе. Ежегодно ЕС принимает решение о продлении санкций. Срок действия действующих ограничений завершается в январе.

На очередном саммите ЕС, который состоится 13 декабря, лидеры, как ожидается, будут голосовать за продление экономических санкций против России еще на шесть месяцев, и Италия может предложить предложение по финансированию малого бизнеса РФ как условие поддержки продолжения санкций.

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