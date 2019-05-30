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Espreso.tvОбществоВ Попасной нашли тело пропавшего без вести украинского военного

В Попасной нашли тело пропавшего без вести украинского военного

Тело украинского военнослужащего, погибшего в бою с диверсионно-разведывательной группой боевиков, находится на временно оккупированной территории

Представителям ВСУ его должны передать 31 мая на КПВВ "Счастье", сообщает пресс-центр Объединенных сил.

29 мая в результате совместной работы мониторинговой миссии ОБСЕ и группы "Эвакуация 200" на месте боестолкновения было обнаружено тело военнослужащего отдельной механизированной бригады солдата Степанченко.

Отмечается, что военнослужащий 27 мая в составе группы саперов в районе Попасной выполнял боевую задачу по проверке минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений и попал в засаду боевиков.

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