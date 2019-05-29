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Espreso.tvВойна с РФВ Попасной пропал без вести украинский военный

В Попасной пропал без вести украинский военный

Украинский военнослужащий пропал без вести в ходе боя с диверсионно-разведывательной группой противника возле Попасной Луганской области

Об этом сообщает 54-я отдельная механизированная бригада на своей странице в Facebook.

В ходе проведения проверки минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений группа саперов была атакована диверсионно-разведывательной группой противника. Завязался бой.

В ходе боя саперами было уничтожено двое военнослужащих врага и один ранен. Для поддержки ДРГ противником была применено запрещенное Минскими договоренностями оружие.

"К сожалению во время боя пропал без вести один из военнослужащих части. Сейчас идут поисковые мероприятия", - говорится в сообщении.

Как сообщили в штабе ООС, позиции вблизи Попасной были обстреляны из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

За сутки на Донбассе в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки Объединенных сил, 28 мая трех оккупантов было уничтожено, еще один - ранен.

 

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