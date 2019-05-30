В Брюсселе назвали единственный вариант Brexit

30 мая, 2019, 16:56

Соглашение, согласованное с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй - единственный вариант для упорядоченного Brexit

Об этом заявил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье, сообщает Politico.

Как сообщает издание, кандидаты на должность премьер-министра Великобритании хотят отказаться от запасного механизма из Северной Ирландии в соглашении о выходе в пользу так называемых альтернативных договоренностей.

"Если выбор, как и раньше, заключается в том, чтобы покинуть ЕС упорядоченным образом, это соглашение (Терезы Мэй, - ред.) является единственным вариантом", - сказал Барнье.

Кроме того, он добавил, что как только утвердят соглашение о выходе, ЕС может немедленно начать работу над долгосрочным решением для ирландской границы.

"Вы не можете сделать это немедленно. Вам нужны технологии. Для этого нужна техническая инфраструктура. А это требует времени", - добавил он.

Как известно, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявила, что 7 июня она уходит с поста лидера Консервативной партии. В течение недели после этого будет избран новый руководитель партии. Мэй отметила, что когда партию возглавит новый человек, она также покинет пост премьер-министра.

О планах принять участие в борьбе за пост премьера заявили глава МИД Джереми Хант, министр международного развития Рори Стюарт, бывший министр труда и пенсий Эстер Маквей, лидер Палаты общин Андреа Лэдсом, экс-министр по Brexit Доминик Рааб, а также министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, министр по делам окружающей среды Майкл Хоув, министр внутренних дел Саджид Джавид и бывший глава МИД Борис Джонсон .