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Espreso.tvОбществоУ Трампа обсуждали возможность встречи с Зеленским, - Уолкер

У Трампа обсуждали возможность встречи с Зеленским, - Уолкер

Президентская делегация США, которая посетила инаугурацию Владимира Зеленского, обсуждала с Дональдом Трампом возможность проведения телефонных переговоров или встречи с новоизбранным президентом

Об этом сообщил специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, пишет Укринформ .

"Эту тему мы обсуждали с президентом Трампом, когда вернулись", - заявил он.

Однако, по словам Волкера, решение о том, "как это будет конкретно реализовано", пока еще не принято.

"Но это остается на повестке дня в администрации, нам нужно продолжать сотрудничество, в том числе на президентском уровне", - сказал представитель Госдепа.

Раныше Волкер рассказал в Белом доме о поездке на инаугурацию Зеленского.

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