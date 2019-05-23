"Существует окно возможностей": Волкер рассказал в Белом доме о поездке на инаугурацию Зеленского

23 мая, 2019, 20:20

Министр энергетики США Рик Перри, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, американские сенаторы и дипломаты сообщили администрации президента Дональда Трампа о поездке на инаугурацию Владимира Зеленского

Об этом Курт Волкер написал в Twitter.

"Секретарь Перри, посол Сондланд, сенатор Джонсон и я проинформировали Белый дом о впечатлениях от нашей поездки в Украину на инаугурацию президента Зеленского. Существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США", - подчеркнул американский дипломат.

Делегацию США на инаугурации в Киеве возглавлял министр энергетики Рик Перри.

В составе делегации также были посол США в ЕС Гордон Сондланд, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте Александр Видман, а также и.о. главы дипломатической миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон.

После инаугурации американская делегация встретилась с Зеленским в администрации президента.