Промоутер ошарашил датой боя Усик - Джошуа

30 мая, 2019, 16:02

Промоутер Эдди Хирн заявил, что бой между украинсцем Александром Усиком и сильнейшим тяжеловесом мира британцем Энтони Джошуа может произойти уже в конце 2019 года

Об этом Хирн заявил в интервью iFL TV .

По словам промоутера чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской организации), вскоре Джошуа предстоит провести обязательную защиту титула WBO, претендентом на который в случае дебюта в хэвивейте станет Усик.

"Варианты Джошуа после Руиса? У нас есть обязательный претендент по линии IBF Кубрат Пулев. Вскоре нам также предстоит провести обязательную защиту по линии WBO. Я так понимаю, что претендентом будет Александр Усик. Теоретически мы даже можем договориться о поединке с Диллианом Уайтом, но чуть позже - где-то на ноябрь", - сказал Эдди Хирн.

Бой между Энтони Джошуа и американцем Энди Руисом состоится 1 июня в Нью-Йорке.

Александр Усик является чемпионом мира WBO, IBF и WBC в первом тяжелом весе и готовится к переходу в супертяжелый вес.