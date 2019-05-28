Промоутер назвал новую дату дебюта Усика в супертяжелом весе
28 мая, 2019, 10:51
Промоутер Александра Усика Эдди Хирн назвал новую дату дебюта украинского супертяжеловеса
Об этом сообщает Boxingnews24 .
Эдди Хирн заявил, что чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации) Александр Усик вернется на ринг в сентябре.
Украинец имел дебютировать в супертяжелом весе 25 мая, но бой против камерунца Карлоса Такама сорвался из-за травмы.
Будущий соперник Усика пока неизвестен. Возможно, им станет Такам, который также не проводил бой 25 мая.
- Напомним, 7 мая стало известно, что бой Александра Усика с камерунским боксером Карлосом Такама не произойдет 25 мая из-за повреждения украинца.
- 8 мая появилась информация, что восстановление украинского боксера Александра Усика ожидается на сентябрь .
- 10 мая сообщили, что украинский боксер Александр Усик сможет вернуться на ринг раньше, чем ожидалось .