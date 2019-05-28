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Espreso.tvСпортПромоутер назвал новую дату дебюта Усика в супертяжелом весе

Промоутер назвал новую дату дебюта Усика в супертяжелом весе


фото: boxingnews24.com
Промоутер Александра Усика Эдди Хирн назвал новую дату дебюта украинского супертяжеловеса

Об этом сообщает Boxingnews24 .

Эдди Хирн заявил, что чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации) Александр Усик вернется на ринг в сентябре.

Украинец имел дебютировать в супертяжелом весе 25 мая, но бой против камерунца Карлоса Такама сорвался из-за травмы.

Будущий соперник Усика пока неизвестен. Возможно, им станет Такам, который также не проводил бой 25 мая.

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