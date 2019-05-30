Порошенко передал 1,75 млн фонду "Вернись живым"
30 мая, 2019, 18:17
Пятый президент Украины Петр Порошенко передает фонду "Вернись живым" и волонтеру из Львова, основателю магазина военного снаряжения "Резервисты" Богдану Масляку, 1,75 млн грн
Об этом он заявил во время встречи с основателем Фонда Виталием Дейнегой и Богданом Масляком, сообщает сайт фонда.
Средства между благотворителями будут поделены поровну - по 875 тыс. грн. 1,75 млн грн политик выиграл в суде.
Фонд планирует потратить средства на организацию работы национального отбора в сборную Украины на Invictus Games.
"Мы еще не определились окончательно, но наиболее вероятный вариант - деньги будут использованы на организацию национального отбора в сборную Украины на Invictus Games в Гааге в 2020 году", - прокомментировал Дейнега.
- ВВС опубликовали материал, где указали, что посредники Порошенко заплатили менее 400 тыс. долларов при первой встрече с тогда новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Порошенко заявил, что эта информация не соответствует действительности и подал в суд.
- Британская служба BBC извинилась перед президентом Украины Петром Порошенко и компенсирует ему £160 тыс. за распространение лжи.
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