Порошенко передал 1,75 млн фонду "Вернись живым"

30 мая, 2019, 18:17

Об этом он заявил во время встречи с основателем Фонда Виталием Дейнегой и Богданом Масляком, сообщает сайт фонда.

Средства между благотворителями будут поделены поровну - по 875 тыс. грн. 1,75 млн грн политик выиграл в суде.

Фонд планирует потратить средства на организацию работы национального отбора в сборную Украины на Invictus Games.

"Мы еще не определились окончательно, но наиболее вероятный вариант - деньги будут использованы на организацию национального отбора в сборную Украины на Invictus Games в Гааге в 2020 году", - прокомментировал Дейнега.