Испанские клубы интересуются тремя футболистами "Динамо"
29 мая, 2019, 12:55
Экс-ассистент Сергея Реброва в "Динамо" Рауль Рианчо рассказал, что в Испании интересуются тремя игроками киевской команды
Слова испанца приводит "Трибуна" .
"Или сейчас больше смотрят в сторону украинских игроков в Испании? Да. Следят за Миколенко, Бурдой и Цыганковым. Скауты часто спрашивают об этих игроков. Какие клубы? Много -" Леванте "," Осасуна "," Реал Сосьедад ", - сказал Рианчо .
Рауль также рассказал об интересе к украинцу Руслану Малиновскому со стороны московского "Спартака".
"Когда мы с Ребровым были в" Динамо ", то интересовались им. Но о" Спартаке "мне ничего не известно", - заявил Рианчо.
После "Динамо" экс-помощник Реброва работал в сборной Украины и московском "Спартаке".
- Напомним, сегодня стало известно, что Рауль Рианчо рассказал, что в Испании Украинский Андрея Лунина видят будущим главным голкиреом "Реала" .