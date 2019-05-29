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Espreso.tvСпортИспанские клубы интересуются тремя футболистами "Динамо"

Испанские клубы интересуются тремя футболистами "Динамо"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Экс-ассистент Сергея Реброва в "Динамо" Рауль Рианчо рассказал, что в Испании интересуются тремя игроками киевской команды

Слова испанца приводит "Трибуна" .

"Или сейчас больше смотрят в сторону украинских игроков в Испании? Да. Следят за Миколенко, Бурдой и Цыганковым. Скауты часто спрашивают об этих игроков. Какие клубы? Много -" Леванте "," Осасуна "," Реал Сосьедад ", - сказал Рианчо .

Рауль также рассказал об интересе к украинцу Руслану Малиновскому со стороны московского "Спартака".

"Когда мы с Ребровым были в" Динамо ", то интересовались им. Но о" Спартаке "мне ничего не известно", - заявил Рианчо.

После "Динамо" экс-помощник Реброва работал в сборной Украины и московском "Спартаке".

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